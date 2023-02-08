Речь идет о Дмитрии Овсянникове. Аннулирование решения Евросоюза о продлении санкций состоялось еще в октябре 2022 года.

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Что известно об отмене санкций

Суд принял решение об отмене санкций от 26 октября 2022 года в отношении Дмитрия Овсянникова.

Суд Европейского Союза мотивировал решение тем, что Овсянников больше не занимает должности, за работу, на которой он попал под санкции.

Известно, что Дмитрий Овсянников подал иск об аннулировании санкций в ноябре 2020 года.

В нем Овсянников пояснил, что якобы "терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять какую-либо экономическую или предпринимательскую деятельность" в ЕС.

По словам Дмитрия Овсянникова, эксчиновник признал, что ограничения, введенные в 2017 году, мешали его бизнесу на Кипре.

Что известно об Овсянникове и его "деятельности"