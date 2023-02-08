Речь идет о Дмитрии Овсянникове. Аннулирование решения Евросоюза о продлении санкций состоялось еще в октябре 2022 года.
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Что известно об отмене санкций
Суд принял решение об отмене санкций от 26 октября 2022 года в отношении Дмитрия Овсянникова.
Суд Европейского Союза мотивировал решение тем, что Овсянников больше не занимает должности, за работу, на которой он попал под санкции.
Известно, что Дмитрий Овсянников подал иск об аннулировании санкций в ноябре 2020 года.
В нем Овсянников пояснил, что якобы "терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять какую-либо экономическую или предпринимательскую деятельность" в ЕС.
По словам Дмитрия Овсянникова, эксчиновник признал, что ограничения, введенные в 2017 году, мешали его бизнесу на Кипре.
Что известно об Овсянникове и его "деятельности"
- Дмитрий Овсянников был так называемым "губернатором" временных оккупационных властей Севастополя с 18 сентября 2017 года. Известно, что 11 июля 2019 года Овсянников ушел в отставку по собственному желанию.
- После этого он стал замминистра промышленности и торговли России. Санкции ЕС против Овсянникова ввели еще в 2017 году.
- В апреле 2020 года Дмитрий Овсянников в аэропорту Ижевска устроил скандал после того, как его попросили несколько раз пройти через рамку металлодетектора и предъявить документы и посадочный талон.
- Тогда в аэропорту на Дмитрия Овсянникова составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве. Впоследствии его исключили из путинской "Единой России". Более того, через некоторое время уволили с должности заместителя министра промышленности и торговли России.