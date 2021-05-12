Крымские "камни с неба". Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пытается навострить бизнес-лыжи на Кипр.

Он оспаривает в суде ЕС свое включение в санкционный список. Дело на рассмотрении, но Овсянников уже получил отказ суда приостановить санкции на время рассмотрения дела.

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Видите ли, включение в 2017 году в санкционный список за нарушение территориальной целостности Украины, мешает Овсянникову вести бизнес на Кипре.

Простой малый.

Раньше надо было думать, когда делал выбор – путинский Крым или Европа.

А то, когда был губернатором Севастополя, замминистра промышленности, членом "Единой России", награды получал, с Путиным ручкался – все было отлично.

Дмитрий Овсянников хочет сбежать на Кипр / Фото ruinformer

Интересно Крым чей, Баста?

Когда отовсюду вылетел, вспомнил о Европе.

Нет. Теперь Овсянников "навеки с Россией".

И столько здесь и в окрестностях прекрасных мест для бизнеса – Крым, Донбасс, кадыровские курорты, лукашистская Беларусь.

Есть, где потерять деньги.