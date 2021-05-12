Каміння з неба: як російські чиновники розплачуються за вторгнення до Криму
Кримське "каміння з неба". Колишній губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков намагається накивати п'ятами на Кіпр. Далі читайте російською.
Джерело:телеграм СерпомПо
Он оспаривает в суде ЕС свое включение в санкционный список. Дело на рассмотрении, но Овсянников уже получил отказ суда приостановить санкции на время рассмотрения дела.
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Видите ли, включение в 2017 году в санкционный список за нарушение территориальной целостности Украины, мешает Овсянникову вести бизнес на Кипре.
Простой малый.
Раньше надо было думать, когда делал выбор – путинский Крым или Европа.
А то, когда был губернатором Севастополя, замминистра промышленности, членом "Единой России", награды получал, с Путиным ручкался – все было отлично.
Дмитрий Овсянников хочет сбежать на Кипр / Фото ruinformer
Интересно Крым чей, Баста?
Когда отовсюду вылетел, вспомнил о Европе.
Нет. Теперь Овсянников "навеки с Россией".
И столько здесь и в окрестностях прекрасных мест для бизнеса – Крым, Донбасс, кадыровские курорты, лукашистская Беларусь.
Есть, где потерять деньги.
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