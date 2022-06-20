Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский . Он разобрал выступление президента Казахстана Токаева на Петербургском международном экономическом форуме.

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По мнению Пионтковского, президент Казахстана настолько доминировал на Петербургском форуме, что невозможно говорить о чем-нибудь другом. Публицист подчеркнул, что выступление Токаева было очень насыщенным.

Важные тезисы Токаева

По словам Пионтковского, во время выступления Токаева прозвучало очень много интересных тезисов. В то же время президент Казахстана говорил не только о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, но и затронул другие важные экономические вопросы.

Как отметил Токаев, он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином не считают, что их страны должны изолироваться от мировой экономики. В то же время президент Казахстана подчеркнул, что они будут следовать рекомендациям Соединенных Штатов Америки.

С Путиным так давно не разговаривали

Все это Токаев сказал открытым тестом. Вообще, это был приговор. С Путиным давно так никто не разговаривал,

– заявил Пионтковский.

Он также добавил, что только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволял себе так разговаривать с Путиным во время Карабахской войны. А сейчас даже маленькая гордая Литва понимает этот тон и, по мнению публициста, не случайно.

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