Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский . Он разобрал выступление президента Казахстана Токаева на Петербургском международном экономическом форуме.
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По мнению Пионтковского, президент Казахстана настолько доминировал на Петербургском форуме, что невозможно говорить о чем-нибудь другом. Публицист подчеркнул, что выступление Токаева было очень насыщенным.
Важные тезисы Токаева
По словам Пионтковского, во время выступления Токаева прозвучало очень много интересных тезисов. В то же время президент Казахстана говорил не только о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, но и затронул другие важные экономические вопросы.
Как отметил Токаев, он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином не считают, что их страны должны изолироваться от мировой экономики. В то же время президент Казахстана подчеркнул, что они будут следовать рекомендациям Соединенных Штатов Америки.
С Путиным так давно не разговаривали
Все это Токаев сказал открытым тестом. Вообще, это был приговор. С Путиным давно так никто не разговаривал,
– заявил Пионтковский.
Он также добавил, что только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволял себе так разговаривать с Путиным во время Карабахской войны. А сейчас даже маленькая гордая Литва понимает этот тон и, по мнению публициста, не случайно.
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Скандальное заявление президента Казахстана: что известно
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев недавно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил , что не признает квазиреспублики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Такое заявление он сделал в присутствии президента России Владимира Путина.
- Токаев подчеркнул, что в Казахстане звучат разные мнения о российско-украинской войне. В то же время подчеркнул, что его страна не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.
- Кроме того, Токаев также сделал еще одно громкое заявление . По его словам, не Россия спасла Казахстан во время протестов в январе 2022 года, поэтому они не собираются "кланяться в ноги государству-агрессору".