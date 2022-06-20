Про це 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він розібрав виступ президента Казахстану Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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На думку Піонтковського, президент Казахстану настільки домінував на Петербурзькому форумі, що неможливо говорити про щось інше. Публіцист наголосив, що виступ Токаєва був дуже насичений.

Важливі тези Токаєва

За словами Піонтковського, під час виступу Токаєва прозвучало дуже багато цікавих тез. Водночас президент Казахстану говорив не лише про тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України, а й зачепив інші важливі економічні питання.

Як наголосив Токаєв, він разом з лідером Китаю Сі Цзіньпіном не вважають, що їхнім країнам треба ізолюватись від світової економіки. Водночас президент Казахстану наголосив, що вони продовжуватимуть слідувати рекомендаціям Сполучених Штатів Америки.

З Путіним так давно не розмовляли

Усе це Токаєв сказав відкритим тестом. Узагалі це був вирок. З Путіним давно так ніхто не розмовляв,

– заявив Піонтковський.

Він також додав, що лише президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дозволяв собі так розмовляти з Путіним під час Карабаської війни. А зараз навіть маленька горда Литва розуміє цей тон і, на думку публіциста, не випадково.

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