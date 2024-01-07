Владимир Зеленский в это воскресенье провел длительное совещание. Она касается планов на 2024 год в отношениях с партнерами в ЕС и НАТО.

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Зеленский рассказал о совещании

Президент обсудил нашу коммуникацию, внутренние изменения и шаги в отношениях, на которые рассчитывает Украина. Обсуждалась также непубличная работа с партнерами.

На совещании были: Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Рустем Умеров. Также там присутствовали международники Офиса Президента, профильная вице-премьер-министр, первый заместитель министра обороны.

Наши приоритеты понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, а также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер на сто процентов чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее,

– сказал Зеленский.

Зеленский отметил визит главы МИД Японии

В это воскресенье в Киев приехала министер иностранных дел Японии Йоко Камикава. Зеленский назвал Японию очень важным и крепким партнером Украины. По его словам, отношения именно с этой страной являются одним из лучших наших международных результатов.

Зеленский поблагодарил Японию за достигнутый уровень отношений между нашими государствами на уровне подлинного стратегического партнерства и оказанную поддержку Украине. В частности, безопасность, сильное лидерство в G7 и международной политике в целом, гуманитарное усиление нашего государства, финансовую поддержку. По его словам, сейчас есть новый большой пакет энергетической поддержки от Токио.

Сегодня мы обсудили наше дальнейшее взаимодействие, в частности конференцию по восстановлению Украины, которая запланирована на февраль, а также наши дальнейшие совместные шаги по безопасности, работу по Формуле мира и по усилению санкций против России,

– заявил украинский лидер.

Зеленский выступил на конференции

В это воскресенье президент принял участие в открытии конференции "Народ и оборона", которая ежегодно проходит в Швеции. Глава государства назвал ее одним из наиболее значимых мероприятий в Северной Европе и наиболее представительным в Швеции.

Представил видение нашего государства относительно вызовов и возможностей, которые сейчас есть и для наших государств – Украины и Швеции, и для Европы в целом. Ключевое – солидарность и совместные действия. Мы уже показали, что наша консолидация – всех в Европе и свободном мире – способна брать верх над всеми даже самыми масштабными проявлениями агрессии. И в этом году предстоит сделать еще больше. Должны добавить еще и сотрудничество в оборонном производстве – в совместных проектах, в частности в Украине,

– сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что шведские боевые машины CV-90 и САУ Archer уже проявили себя в руках наших воинов на фронте. Он подчеркнул, что вся Европа имеет достаточный потенциал, чтобы обеспечить безопасность при любых обстоятельствах и настроениях в глобальной политике.

Зеленский поблагодарил украинцев

Президент отметил, что в Покровске, что в Донецкой области, и в окрестных селах все еще продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки 6 января. Продолжаются поиски людей под завалами. На месте работают все необходимые службы, в том числе полицейские и спасатели. Зеленский поблагодарил всех привлеченных к этим работам.

Особо хочу отметить сержанта Виталия Бута, главного мастер-сержанта Владимира Долженко, старшего лейтенанта Богдана Мачульного и майора Сергея Пышнограева. Я благодарен за вашу самоотверженность. Также отмечу сотрудников полиции Донецкой области: сержант полиции Илья Петренко, лейтенант полиции Ярослав Яресько и капитан полиции Сергей Левченко. Спасибо, парни,

– заявил лидер.

Также Зеленский поблагодарил полицейских Харьковщины, которые фиксируют доказательства военных преступлений оккупантов, разбираются с последствиями российских ударов, помогают людям и общаются с родными погибших.

В частности, отмечу полицейских, работавших на месте после российского удара по селу Гроза в Купянском районе: майор полиции Юлия Бражо, майор Наталья Матвиенко и полковник Оксана Олейник. Я благодарен вам и всем вашим коллегам, которые работают ради людей и Украины,

– сказал Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил каждого и каждую в Украине, кто придает силы государству, а также укрепляет наши позиции и весь украинский народ.