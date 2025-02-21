Военные преступники, которые вернулись с войны в Украине домой, продолжают убивать, воровать и насиловать. Об этом 24 Каналу рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, отметив, что в основном это ранее осужденные, которые получили помилование от Владимира Путина.

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Хаос внутри России

Владимир Осечкин отметил, что российские власти дали много возможностей осужденным за тяжкие преступления. Напомним, если россияне из тюрем соглашались ехать на войну в Украину, то им обещали за определенный период службы отмену судимости и денежное вознаграждение.

Несмотря на 3 – 4 срока заключения, преступникам полностью очистили юридическую историю. Их сделали людьми, которые ранее не имели судимостей,

– подчеркнул он.

На оккупированных территориях Украины преступников учили убивать, стрелять, использовать все виды вооружения, в частности дроны и гранаты.

Важно! В России с января по август 2024 года зафиксировали более 400 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений – это рекордный показатель за последние 13 лет. Это связывают с войной в Украине и возвращением бывших заключенных из зоны боевых действий. Возросла организованная преступность, диверсии, наркоторговля, терроризм и преступления против собственности.

После завершения контракта некоторые оккупанты вернулись в Россию. По словам Осечкина, им обещали, что общество будет воспринимать их как героев, но никакого уважения и восхищения эти ветераны-узники не получили.

Многие из них остаются без денег, кто-то проигрывает их в казино, кто-то пьет или тратит все на наркотики. Это приводит к преступлениям, ведь бывшие заключенные не умеют ничего другого делать, кроме этого,

– сказал он.

Основатель Gulagu.net подытожил, что такая деятельность ветеранов "СВО" является "бомбой замедленного действия", которую Путин заложил под российское общество. Это, по его мнению, будет иметь ужасные последствия еще более 15 лет.