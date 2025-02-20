Ожидается, что инфляция в России может не остановиться, но есть факторы, способные ее сдержать. Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, сможет ли Кремль преодолеть эту проблему.

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Россияне начинают признавать проблемы в экономике

Министр экономики России Максим Решетников признал, что российская экономика начала замедляться из-за высоких процентных ставок и инфляции, что уже сказалось на продажах и заказах в различных секторах: химической, деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Экономист объяснил, что высокая ставка должна была снизить инфляцию, но этого не произошло из-за высоких военных расходов, которые накачивают экономику бюджетными средствами и необеспеченными товарами. Вследствие этого спрос значительно превышает предложение.

По прогнозам, инфляция в России может вырасти до 30 – 40%, или не остановится на таких показателях, если страна окажется в инфляционной спирали. Об этом предупреждает даже глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Однако есть и другой путь для сдерживания инфляции – пожертвовать экономическим ростом.

Любые увеличения бюджетных расходов формально приводят к экономическому росту, но одновременно значительно ускоряют инфляцию, что и происходит на данный момент,

– объяснил экономист Максим Блант.

Повышение ставки вредит не только потребителям, но и производственным компаниям, работающим для удовлетворения потребностей. Проблема была очевидной еще с 2023 года, но министр экономики России признал ее только сейчас. В то же время он не знает, как решить ситуацию, поскольку все принятые решения не дадут желаемого результата.

Отметим, в России за 2024 год возросло количество заявлений на изменение условий кредитных договоров почти вдвое – до 4,1 миллиона. Причиной этого стали рост финансовых трудностей среди россиян.