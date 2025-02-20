Очікується, що інфляція в Росії може не зупинитися, але є фактори, здатні її стримати. Економіст Максим Блант пояснив 24 Каналу, чи зможе Кремль подолати цю проблему.

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Росіяни починають визнавати проблеми в економіці

Міністр економіки Росії Максім Решетніков визнав, що російська економіка почала сповільнюватися через високі процентні ставки та інфляцію, що вже позначилося на продажах і замовленнях у різних секторах: хімічній, деревообробній та машинобудівній промисловості.

Економіст пояснив, що висока ставка повинна була знизити інфляцію, але цього не сталося через високі військові витрати, які накачують економіку бюджетними коштами та незабезпеченими товарами. Внаслідок цього попит значно перевищує пропозицію.

За прогнозами, інфляція в Росії може зрости до 30 – 40%, або не зупиниться на таких показниках, якщо країна опиниться в інфляційній спіралі. Про це попереджає навіть голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Однак є й інший шлях для стримування інфляції – пожертвувати економічним ростом.

Будь-які збільшення бюджетних витрат формально призводять до економічного зростання, але водночас значно прискорюють інфляцію, що й відбувається на цей момент,

– пояснив економіст Максим Блант.

Підвищення ставки шкодить не тільки споживачам, а й виробничим компаніям, що працюють для задоволення потреб. Проблема була очевидною ще з 2023 року, але міністр економіки Росії визнав її лише зараз. Водночас він не знає, як розв'язати ситуацію, оскільки всі прийняті рішення не дадуть бажаного результату.

Зазначимо, у Росії за 2024 рік зросла кількість заяв на зміну умов кредитних договорів майже вдвічі – до 4,1 мільйона. Причиною цього стали зростання фінансових труднощів серед росіян.