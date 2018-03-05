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С 8 марта: НАПК оригинально напомнило чиновникам об их обязанностях

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НАПК оригинально поздравило чиновников с 8 марта
НАПК оригинально поздравило чиновников с 8 марта / Фото из открытых источников

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции поздравили чиновников с наступающим Международным женским днем 8 марта и в шуточный способ напомнили, что ценные подарки должны быть задекларированы.

Соответствующее сообщение НАПК разместило на своей странице в Facebook.

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"Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 в разделе: "Доходы, в том числе подарк ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "если Вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас – сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта".

И даже для тех, кто может позволить себе раскошелиться на подарок еще больше, у НАПК также нашелся совет.

Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 гривен, не забудьте также похвастаться им в следующем году в разделе "Ценное движимое имущество" декларации,
– предупредило НАПК декларантов.

Подытоживая, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции пожелали украинским женщинам "дорогих подарков, особенно – дорогих сердцу".

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги е-декларирование 8 марта НАПК
Источник: 24 Канал
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