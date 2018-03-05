С 8 марта: НАПК оригинально напомнило чиновникам об их обязанностях

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции поздравили чиновников с наступающим Международным женским днем 8 марта и в шуточный способ напомнили, что ценные подарки должны быть задекларированы.

Соответствующее сообщение НАПК разместило на своей странице в Facebook.

Читайте также: Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждого

"Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 в разделе: "Доходы, в том числе подарк ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "если Вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас – сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта".

И даже для тех, кто может позволить себе раскошелиться на подарок еще больше, у НАПК также нашелся совет.

Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 гривен, не забудьте также похвастаться им в следующем году в разделе "Ценное движимое имущество" декларации,

– предупредило НАПК декларантов.

Подытоживая, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции пожелали украинским женщинам "дорогих подарков, особенно – дорогих сердцу".