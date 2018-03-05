З 8 березня: НАЗК оригінально нагадало чиновникам про їх обов'язки

У Національному агентстві з питань запобігання корупції привітали чиновників з прийдешнім Міжнародним жіночим днем 8 березня і у жартівливий спосіб нагадали, що коштовні подарунки повинні бути задекларовані.

Відповідне повідомлення НАЗК розмістило на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну

"Дорогі жінки, Національне агентство вітає вас із прийдешнім святом весни та краси! І нагадує: якщо Ваш коханий подарує Вам золоту каблучку, вартість якої перевищує 8 810 гривень, не забудьте вказати її в декларації за 2018 рік у розділі: "Доходи, у тому числі подарунки", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "якщо Вам пощастило ще більше і ваша нова каблучка виблискує діамантом вартістю більше 88 100 гривень, дозвольте нам порадіти за Вас – повідомте НАЗК про суттєві зміни у Вашому майновому стані до 18 березня".

І навіть для тих, хто може дозволити собі розщедритися на подарунок ще більше, у НАЗК також знайшлась порада.

Якщо ж справи у вашого чоловіка у минулому році йшли набагато краще, ніж у країни загалом, і він подарував Вам цілий ювелірний гарнітур, вартість якого перевищує 176 200 гривень, не забудьте також похвалитись ним наступного року й у розділі "Цінне рухоме майно" декларації,

– попередило НАЗК декларантів.

Підсумовуючи, у Національному агентстві з питань запобігання корупції побажали українським жінкам "дорогих подарунків, особливо – дорогих серцю".