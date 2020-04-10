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      С ГБР уволили экс-заступникив Трубы и не менее 15 следователей, – СМИ

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      Варченко и Буряка уволили с ГБР / censor.net.ua

      СМИ сообщили, что после смены руководства в Государственном бюро расследований начались кадровые чистки. С Бюро уволили двух заместителей директора Ольгу Варченко и Александра Буряка и не менее 15 следователей.

      Об увольнении работников ГБР со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

      Важно Александр Соколов будет исполнять обязанности директора ГБР

      Такие кадровые изменения стали следствием новой организационной структуры, которую якобы утвердил президент. Уже с марта все они были уведомлены об увольнении.

      Также есть информация, что Ольга Варченко не нашла общего языка с первым заместителем председателя ГБР Александр Бабиков.

      Издание также сообщает, что после освобождения она уже трудоустроилась в следственном управлении Нацполиции. Впрочем новая должность для Варченко будет ощутимым карьерным скачком вниз.

      Что известно о смене руководства ГБР?В конце декабря 2019 Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности директора ГБР Романа Трубу. Временно исполнять эти обязанности начала Ирина Венедиктова.

      Она проработала в Бюро до начала марта 2020 года, пока не была назначена генеральным прокурором. Саму же Венедиктову в ГБР заменил новый временный глава Александр Соколов.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Труба Ольга Варченко Государственное бюро расследований
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