С ГБР уволили экс-заступникив Трубы и не менее 15 следователей, – СМИ

СМИ сообщили, что после смены руководства в Государственном бюро расследований начались кадровые чистки. С Бюро уволили двух заместителей директора Ольгу Варченко и Александра Буряка и не менее 15 следователей.

Об увольнении работников ГБР со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

Важно Александр Соколов будет исполнять обязанности директора ГБР

Такие кадровые изменения стали следствием новой организационной структуры, которую якобы утвердил президент. Уже с марта все они были уведомлены об увольнении.

Также есть информация, что Ольга Варченко не нашла общего языка с первым заместителем председателя ГБР Александр Бабиков.

Издание также сообщает, что после освобождения она уже трудоустроилась в следственном управлении Нацполиции. Впрочем новая должность для Варченко будет ощутимым карьерным скачком вниз.

Что известно о смене руководства ГБР?В конце декабря 2019 Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности директора ГБР Романа Трубу. Временно исполнять эти обязанности начала Ирина Венедиктова.



Она проработала в Бюро до начала марта 2020 года, пока не была назначена генеральным прокурором. Саму же Венедиктову в ГБР заменил новый временный глава Александр Соколов.