З ДБР звільнили ексзаступників Труби і щонайменше 15 слідчих, – ЗМІ
ЗМІ повідомили, що після зміни керівництва у Державному бюро розслідувань почалися кадрові чистки. З Бюро звільнили двох заступників директора Ольгу Варченко і Олександра Буряка і щонайменше 15 слідчих.
Про звільнення працівників ДБР з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє "Українська правда".
Важливо Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР
Такі кадрові зміни стали наслідком нової організаційної структури, яку буцімто затвердив президент. Уже з березня усі вони були повідомлені про звільнення.
Також є інформація, що Ольга Варченко не знайшла спільної мови першим заступником голови ДБР Олександром Бабіковим.
Видання також повідомляє, що після звільнення вона вже працевлаштувалася у слідчому управлінні Нацполіції. Втім нова посада для Варченко є відчутним кар'єрним стрибком униз.
Що відомо про зміну керівництва ДБР?Наприкінці грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу. Тимчасово виконувати ці обов'язки почала Ірина Венедіктова.
Вона пропрацювала у Бюро до початку березня 2020 року, поки не була призначена генеральною прокуроркою. Саму ж Венедіктову у ДБР замінив новий тимчасовий очільник Олександр Соколов.
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