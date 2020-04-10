02:27
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      З ДБР звільнили ексзаступників Труби і щонайменше 15 слідчих, – ЗМІ

      -
      Варченко і Буряка звільнили з ДБР / censor.net.ua

      ЗМІ повідомили, що після зміни керівництва у Державному бюро розслідувань почалися кадрові чистки. З Бюро звільнили двох заступників директора Ольгу Варченко і Олександра Буряка і щонайменше 15 слідчих.

      Про звільнення працівників ДБР з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє "Українська правда".

      Важливо Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР

      Такі кадрові зміни стали наслідком нової організаційної структури, яку буцімто затвердив президент. Уже з березня усі вони були повідомлені про звільнення.

      Також є інформація, що Ольга Варченко не знайшла спільної мови першим заступником голови ДБР Олександром Бабіковим.

      Видання також повідомляє, що після звільнення вона вже працевлаштувалася у слідчому управлінні Нацполіції. Втім нова посада для Варченко є відчутним кар'єрним стрибком униз.

      Що відомо про зміну керівництва ДБР?Наприкінці грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу. Тимчасово виконувати ці обов'язки почала Ірина Венедіктова.

      Вона пропрацювала у Бюро до початку березня 2020 року, поки не була призначена генеральною прокуроркою. Саму ж Венедіктову у ДБР замінив новий тимчасовий очільник Олександр Соколов.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Роман Труба Ольга Варченко Державне бюро розслідувань Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      9 квітня , 19:00 Коронабитва: чому Україні не треба брати приклад з Китаю та Росії
      Дмитро Литвин
      9 квітня , 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Олександр Бевза