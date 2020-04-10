З ДБР звільнили ексзаступників Труби і щонайменше 15 слідчих, – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що після зміни керівництва у Державному бюро розслідувань почалися кадрові чистки. З Бюро звільнили двох заступників директора Ольгу Варченко і Олександра Буряка і щонайменше 15 слідчих.

Про звільнення працівників ДБР з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє "Українська правда".

Важливо Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР

Такі кадрові зміни стали наслідком нової організаційної структури, яку буцімто затвердив президент. Уже з березня усі вони були повідомлені про звільнення.

Також є інформація, що Ольга Варченко не знайшла спільної мови першим заступником голови ДБР Олександром Бабіковим.

Видання також повідомляє, що після звільнення вона вже працевлаштувалася у слідчому управлінні Нацполіції. Втім нова посада для Варченко є відчутним кар'єрним стрибком униз.

Що відомо про зміну керівництва ДБР?Наприкінці грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу. Тимчасово виконувати ці обов'язки почала Ірина Венедіктова.



Вона пропрацювала у Бюро до початку березня 2020 року, поки не була призначена генеральною прокуроркою. Саму ж Венедіктову у ДБР замінив новий тимчасовий очільник Олександр Соколов.