С какими документами можно выходить из дома во время карантина: объяснения адвоката

С 6 апреля в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Согласно постановлению Кабинета Министров, отныне выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

В частности, нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность, то есть не обязательно, чтобы это был именно паспорт. Адвокат Иван Либерман в эфире 24 канала заявил, что украинцам нет нужды показывать паспорт незнакомым лицам.

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Впрочем, по словам Ивана Либермана, с этим может возникнуть немало проблем. В частности, он пояснил, что есть документы, в которых нет фотографии лица. Например, свидетельство о рождении.

Документ, удостоверяющий личность ребенка – это свидетельство о рождении. Там есть фотография – нет. А, может, это соседский ребенок, или вообще мой знакомый или младший брат,

– отметил адвокат.

Кроме этого, человек мог получить водительские права еще под одной фамилией, а сейчас иметь уже совсем другую.

Также, по мнению адвоката, поскольку человек одет в маску, то становится сложно его идентифицировать. Поэтому для того, чтобы проверить, принадлежат ли эти документы именно ему, необходимо будет снять маску. Однако, согласно постановлению, за нахождение без маски в общественном месте предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Перечень документов, удостоверяющих личность:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

Также разрешено иметь документы, подтверждающие специальный статус лица:

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

постоянный вид на жительство;

вид на жительство;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, требующего дополнительной защиты;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Иван Либерман отметил, что в постановлении Кабмина детально не объясняется, какую маску украинцы должны обязательно надевать в случае появления на улицах.

Также когда речь идет про респираторы, то их десятки видов. Однако не сказано какие именно, ведь уже есть юристы, которые будут оспаривать это постановление, как незаконное, ограничивающее права детей и взрослых,

– подчеркнул адвокат.



Что предусматривают новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала