З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката
З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, відтепер виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
Зокрема, потрібно мати будь-який документ, який посвідчує особу, тобто не обов'язково, щоб це був саме паспорт. Адвокат Іван Ліберман в ефірі 24 каналу наголосив, що українцям немає потреби показувати паспорт незнайомим особам.
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Втім, за словами Івана Лібермана, з цим може виникнути чимало проблем. Зокрема, він пояснив, що є документи, в яких немає фотографії особи. Наприклад, свідоцтво про народження.
Документ, який посвідчує особу на дитину – це свідоцтво про народження. Там є фотографія – ні. А, може, це сусідська дитина, або взагалі мій знайомий чи молодший брат,
– відзначив адвокат.
Крім цього, людина могла отримати водійські права ще під одним прізвищем, натомість зараз мати вже зовсім інше.
Також, на думку адвоката, оскільки людина одягнена в маску, то стає складно її ідентифікувати. Тож для того, щоб перевірити, чи ці документи належать саме їй, необхідно буде зняти маску. Однак, згідно з постановою, за перебування без маски у громадському місці передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Перелік документів, які засвідчують особу:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт;
- службовий паспорт;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України.
Також дозволено мати документи, які підтверджують спеціальний статус особи:
- посвідчення водія;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- картка мігранта;
- посвідчення біженця;
- проїзний документ біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Іван Ліберман зазначив, що в постанові Кабміну детально не пояснюється, яку маску українці мають обов’язково вдягати у випадку появи на вулицях.
Також коли мова йде про респіратори, то їх є десятки видів. Однак не сказано які саме, адже вже є юристи, які будуть оскаржувати цю постанову, як незаконну, яка обмежує права дітей та дорослих,
– наголосив адвокат.
Що передбачають нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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