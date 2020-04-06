З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката

З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, відтепер виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

Зокрема, потрібно мати будь-який документ, який посвідчує особу, тобто не обов'язково, щоб це був саме паспорт. Адвокат Іван Ліберман в ефірі 24 каналу наголосив, що українцям немає потреби показувати паспорт незнайомим особам.

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Втім, за словами Івана Лібермана, з цим може виникнути чимало проблем. Зокрема, він пояснив, що є документи, в яких немає фотографії особи. Наприклад, свідоцтво про народження.

Документ, який посвідчує особу на дитину – це свідоцтво про народження. Там є фотографія – ні. А, може, це сусідська дитина, або взагалі мій знайомий чи молодший брат,

– відзначив адвокат.

Крім цього, людина могла отримати водійські права ще під одним прізвищем, натомість зараз мати вже зовсім інше.

Також, на думку адвоката, оскільки людина одягнена в маску, то стає складно її ідентифікувати. Тож для того, щоб перевірити, чи ці документи належать саме їй, необхідно буде зняти маску. Однак, згідно з постановою, за перебування без маски у громадському місці передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Перелік документів, які засвідчують особу:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Також дозволено мати документи, які підтверджують спеціальний статус особи:

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Іван Ліберман зазначив, що в постанові Кабміну детально не пояснюється, яку маску українці мають обов’язково вдягати у випадку появи на вулицях.

Також коли мова йде про респіратори, то їх є десятки видів. Однак не сказано які саме, адже вже є юристи, які будуть оскаржувати цю постанову, як незаконну, яка обмежує права дітей та дорослих,

– наголосив адвокат.



Що передбачають нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу