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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката

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      З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, відтепер виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

      Зокрема, потрібно мати будь-який документ, який посвідчує особу, тобто не обов'язково, щоб це був саме паспорт. Адвокат Іван Ліберман в ефірі 24 каналу наголосив, що українцям немає потреби показувати паспорт незнайомим особам.

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      Втім, за словами Івана Лібермана, з цим може виникнути чимало проблем. Зокрема, він пояснив, що є документи, в яких немає фотографії особи. Наприклад, свідоцтво про народження.

      Документ, який посвідчує особу на дитину – це свідоцтво про народження. Там є фотографія – ні. А, може, це сусідська дитина, або взагалі мій знайомий чи молодший брат,
      – відзначив адвокат.

      Крім цього, людина могла отримати водійські права ще під одним прізвищем, натомість зараз мати вже зовсім інше.

      Також, на думку адвоката, оскільки людина одягнена в маску, то стає складно її ідентифікувати. Тож для того, щоб перевірити, чи ці документи належать саме їй, необхідно буде зняти маску. Однак, згідно з постановою, за перебування без маски у громадському місці передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

      Перелік документів, які засвідчують особу:

      • паспорт громадянина України;
      • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
      • дипломатичний паспорт;
      • службовий паспорт;
      • посвідчення особи моряка;
      • посвідчення члена екіпажу;
      • посвідчення особи на повернення в Україну;
      • тимчасове посвідчення громадянина України.

      Також дозволено мати документи, які підтверджують спеціальний статус особи:

      • посвідчення водія;
      • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
      • посвідка на постійне проживання;
      • посвідка на тимчасове проживання;
      • картка мігранта;
      • посвідчення біженця;
      • проїзний документ біженця;
      • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
      • проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

      Іван Ліберман зазначив, що в постанові Кабміну детально не пояснюється, яку маску українці мають обов’язково вдягати у випадку появи на вулицях.

      Також коли мова йде про респіратори, то їх є десятки видів. Однак не сказано які саме, адже вже є юристи, які будуть оскаржувати цю постанову, як незаконну, яка обмежує права дітей та дорослих,
      – наголосив адвокат.

      карантин, додаткові обмеження з 6 квітня
      Що передбачають нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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