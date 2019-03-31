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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК

      С какими проблемами столкнется новый президент

      372 Читати новину українською

      После выборов у людей всегда завышенные ожидания. Президенту, которого изберут украинцы, достанется страна, которая уже пятый год ведет две войны – одну на востоке против России, другую - в Киеве и по всей Украине – с коррупцией.

      Эти две беды – коррупцию и войну – украинцы считают главными проблемами страны.

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      Все неудачи в этих двух сферах традиционно и небезосновательно возлагают на президента.

      Коррупция и война будут главными вызовами для новоизбранного главы государства на следующие 5 лет. И чтобы осилить обе, ему придется сначала победить себя самого.

      Президент не должен делать то, что они обычно делают все президенты – не должен договариваться с олигархатом или крупным бизнесом, давать им определенные преференции,
      – сказал общественный деятель, политик Олег Рыбачук.

      Хотя за экономику новый глава государства формально не отвечает, именно он должен сделать вещи, которые могли бы дать национальной толчок экономике. Убрать "смотрящих" из прибыльных предприятий и сфер, начав тотальную демонополизацию, как в экономике так и в политике.

      "У нас основная проблема монополия в политике – попытка монополизировать информационное пространство; монополия природного сырья. Чтобы это убрать нужно это контролировать. Это реальная, а не декларативная судебная реформа, и нужна ключевая независимость всех государственных органов, особенно правоохранительных", – отметил общественный деятель, политик Олег Рыбачук.

      влада україна президент парламент

      Обязанности власти в Украине

      Большое разочарование прошлых пяти лет – борьба с коррупцией. Антикоррупционное бюро, прокуратуру и суд создали несмотря на яростное сопротивление. А через политическое давление и влияние они пока так и не смогли выдать результаты – приговоры топ-чиновникам. Более того, несколько антикоррупционных инициатив буквально сейчас – остановили. И перезагрузить эту систему должно было стать первейшей задачей президента.

      Реальным вызовом, особенно на фоне скандала в "Укроборнпроми", станет для нового хозяина Банковой – преодолеть коррупцию в оборонке. Ключом к этому должно стать рассекречивание большей части оборонного бюджета.

      Когда расходы на оборонку станут открытыми, а секретов там больших нет, сразу станет видно, что там покупается и где коррупция,
      – отметил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      Сохранить армию и ее боеспособность станет еще одной задачей для новоизбранного главнокомандующего. Ведь часть генералитета может пойти за действующим – в случае его непереизбрания. А еще нужно увеличить оборонный бюджет, наконец обезопасить склады, чтобы они не взрывались и начать производить собственные боеприпасы.

      укроборонпром
      Главные фигуранты скандала

      Не меньшим вызовом станет для президента реформа силовых структур. Генеральная прокуратура, несмотря на реорганизацию, до сих пор остается инструментом давления и политического влияния. Созданное вместо нее Государственное бюро расследований еще не заработало в полном режиме. Службу безопасности лихорадит от скандалов вокруг самых влиятельных силовиков.

      Если брать сектор безопасности, то надо давно сделать то, что почему-то не сделано нынешним руководством, реформировать СБУ, она должна стать исключительно спецслужбой,
      – отметил Виталий Дейнега.

      А вот сразу после победы главным вызовом для президента станут назначения – он должен привести профессиональных и достойных людей на ключевые позиции – от силовиков к главе Нацбанка. И в этих назначениях, и в продвижении других инициатив ему необходима лояльное большинство в парламенте.

      Рада будет утверждать ключевые решения главы государства. И наконец новому хозяину Банковой придется убедить мир в том, что он успешно преодолевает все эти вызовы. Потому внешняя политика – тоже прерогатива президента.

      вибори
      Как проходят выборы в Украине

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      Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали
      сегодня
      25294
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Администрация Президента Реформы СБУ
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