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С какого возраста и какие ягоды можно давать малышам

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Ежевику можно давать детям с 7 месяцев
Ежевику можно давать детям с 7 месяцев / unsplash.com

Ягоды малышам давать можно и нужно, но, несмотря на их пользу, стоит помнить о мере. Чрезмерное употребление ягод может навредить здоровью ребенка.

В ягодах содержится большое количество сахара, поэтому их не рекомендуют давать в большом количестве детям, которые страдают от ожирения, пишет "Наша Мама".

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Переедание может вызвать брожение в кишечнике, и как следствие – метеоризм и понос.

Ежевику, смородину и крыжовник можно давать малышам с 7 месяцев.

Ежевика повышает иммунитет, помогает при кашле и стимулирует выделение желудочного сока, помогает при лечении стоматита. Это прекрасный источник витаминов А и С, каротина и органических кислот, а также глюкозы и фруктозы.

В смородине содержится много витамина С, а также витамины А и PP. Эта ягода хорошо укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, она помогает при болях в горле или животе, увеличенных миндалинах.

Смородину можна давати з 7 місяців
Смородину можно давать с 7 месяцев

Крыжовник содержит много полезных веществ – органические кислоты, пектин, соли калия, натрия, кальция, магния, меди, железа, а также витамины С, А, P и PP. Эта ягода может выводить токсичные соединения, очищая кишечник. Крыжовник помогает при анемии и укрепляет стенки сосудов.

С 1 года можно давать детям черешню. В ней содержится вещество, которое стимулирует организм к очищению от мочевой кислоты. Черешня предупреждает образование тромбов, снижение свертываемости крови и помогает при болях в желудке.

З 1 року можна давати черешню
С 1 года можно давать черешню

К слову, пищевые привычки являются результатом кропотливого обучения. И своего ребенка можно поощрить не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием.

Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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