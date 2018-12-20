С какой скоростью ехала Зайцева в момент смертельного ДТП в Харькове: появились новые данные

20 декабря в Шевченковском райсуде Харькова состоялось очередное слушание дела по смертельному ДТП в Харькове с участием Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова, во время которого к этому делу была приобщена автотехническая экспертиза. Согласно ее результатам, Зайцева двигалась со скоростью 106 километров в час.

Саму экспертизу, которая была проведена в Днепровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз по заявлению адвоката Дронова – Сергея Перепелицы. Заметим, что во время слушания защита Зайцевой ходатайствовала против приобщения ее результатов к материалам дела.

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После этого защитник Дронова сообщил об основных заключения экспертов.

Я могу рассказать несколько ключевых моментов ... Первое, это установление средней скорости автомобиля Lexus (на котором ехала вторая подозреваемая Алена Зайцева – 24 канал). Скорость была установлена: 106 километров в час. Дальше – расстояние, на котором находился автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen (за рулем которого был Дронов – 24 канал) в момент начала движения автомобиля Volkswagen: примерно 120 метров. И третий момент – то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль до своей стоп-линии, до перекрестка, в случае, если бы двигался с установленной скоростью,

– отметил он.

Поэтому, юрист делает вывод, что избежать дорожно-транспортного происшествия путем нажатия на тормоза представлялось возможным.

"Эксперты исключили из пунктов Правил дорожного движения, те, которые Дронов (по данным следствия) нарушил. Они говорят, что нет причинно-следственной связи между нарушением этих правил и причинно-следственной связью", – отметил Перепелица.

Также адвокат считает, выводы экспертизы указывают на то, что доказательства, которые положены в основу обвинения, "не совсем объективны".

"Оценку этих доказательств даст суд в совещательной комнате при принятии судебного решения", – рассказал, в свою очередь, судья Виктор Попрас.

Добавим, что суд объявил перерыв до 8 января, чтобы все стороны смогли ознакомиться с результатами экспертизы.

Напомним, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Алена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?

18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.