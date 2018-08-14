С конца марта из Украины выехали более 400 тысяч работников, – Ukrainianpeopleleaks

Начиная с конца марта 2018 года, из Украины на заработки за границу уже выехали более 400 тысяч трудовых мигрантов.

Такую ужасную статистику обнародовал ресурс ukrainianpeopleleaks.com, специализирующийся на онлайн-подсчете граждан, выехавших за пределы страны, пишет "Обозреватель".

Название этой платформы несколько напоминает название WikiLeaks – международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Согласно счетчику Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту из Украины выезжает два работника.

Отметим, что в алгоритм вычислений были заложены цифры, озвученные главой украинского МИД Павлом Климкиным. По его данным, ежемесячно из Украины на заработки выезжает 100 тысяч человек.

Что касается Минсоцполитики, то там провели более масштабные и страшные подсчеты и заявили, что трудовая миграция уже успела коснуться 9 миллионов украинцев.

Напомним, Ukrainianpeopleleaks также предупреждала, что главным следствием миграции является сокращение населения Украины. Ведь, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, сейчас из-за работы за рубежом Украину окончательно оставили 3,2 млн человек.

В свою очередь, Международная организация труда установила, что большинство украинцев с высшим образованием едут в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. Там 39,2% мигрантов выполняют элементарную работу, 24,7% – занимаются ремеслом, 16,5% – работают в сфере продаж и услуг. Однако каждая из этих категорий зарабатывает гораздо меньше, чем местное население.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 июля количество украинских трудовых мигрантов по подсчетам ukrainianpeopleleaks составляло 377,9 тысяч человек.