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З кінця березня з України виїхали понад 400 тисяч заробітчан, – Ukrainianpeopleleaks

57 Читать новость на русском
Заробітчани
Заробітчани / wz.lviv.ua

Починаючи з кінця березня 2018 року, з України на заробітки за кордон вже виїхало понад 400 тисяч трудових мігрантів.

Таку жахливу статистику оприлюднив ресурс ukrainianpeopleleaks.com, який спеціалізується на онлайн-підрахунку громадян, які виїхали за межі країни, пише "Обозреватель".

Назва цієї платформи дещо нагадує назву WikiLeaks – міжнародної некомерційної організації, що публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Згідно з лічильником Ukrainianpeopleleaks, кожну хвилину з України виїжджає два заробітчанина.

Зазначимо, що в алгоритм обчислень були закладені цифри, озвучені головою українського МЗС Павлом Клімкіним. За його даними, щомісяця з України на заробітки виїжджає 100 тисяч людей.

Що стосується Мінсоцполітики, то там провели більш масштабні і страхітливі підрахунки і заявили, що трудова міграція вже встигла торкнутися 9 мільйонів українців.

Нагадаємо, Ukrainianpeopleleaks також попереджала, що головним наслідком міграції є скорочення населення України. Адже, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, зараз через роботу за кордоном Україну остаточно залишили 3,2 млн людей.

У свою чергу, Міжнародна організація праці встановила, що більшість українців із вищою освітою їдуть до Польщі, Чехії, Словаччини та влаштовуються на роботу на фабрики і поля. Там 39,2% мігрантів виконують елементарну роботу, 24,7% – займаються ремеслом, 16,5% – працюють у сфері продажів і послуг. Однак кожна з цих категорій заробляє набагато менше, ніж місцеве населення.

Як повідомлялось раніше, станом на 30 липня кількість українських трудових мігрантів за підрахунками ukrainianpeopleleaks становила 377,9 тисяч осіб.

Теги: Новини України Заробітчани Ринок праці МЗС України
Джерело: 24 Канал
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