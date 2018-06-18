С начала года на водоемах Украины погибло 432 человека, – ГСЧС

Спасатели сообщают о росте смертности на воде. Так, за последние 5 дней на водоемах Украины погибло 33 человека.

Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС Украины.

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Только с начала июня на водоемах страны погибло 114 украинцев. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели.

По информации спасателей, в целом, с начала года на водоемах страны утонуло 432 человека, из которых 38 детей. При этом спасти удалось 249 человек, в том числе 22 детей.

Во избежание несчастных случаев в ГСЧС предлагают придерживаться правил поведения на воде:

• отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

• никогда не ныряйте в незнакомых местах;

• не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

• не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

• не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

• не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

• температура воды должна быть не ниже +17 °С;

• плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;

• следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;