Від початку року на водоймах України загинуло 432 людини, – ДСНС

Рятувальники повідомляють про зростання смертності на воді. Так, за останні 5 днів на водоймах України загинуло 33 людини.

Про це повідомляють у прес-центрі ДСНС України.

Читайте також: У Києві жінка за дивних обставин втопилась у Дніпрі

Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 114 українців. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники.

За інформацією рятувальників, загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 432 особи, з яких 38 дітей. При цьому врятувати вдалося 249 людей, у тому числі 22 дітей.

Задля уникнення нещасних випадків у ДСНС пропонують дотримуватись правил поводження на воді: