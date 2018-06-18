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Від початку року на водоймах України загинуло 432 людини, – ДСНС

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З початку червня на водоймах країни загинуло 114 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники.
З початку червня на водоймах країни загинуло 114 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники. / soycurioso.net

Рятувальники повідомляють про зростання смертності на воді. Так, за останні 5 днів на водоймах України загинуло 33 людини.

Про це повідомляють у прес-центрі ДСНС України.

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Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 114 українців. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники. 

За інформацією рятувальників, загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 432 особи, з яких 38 дітей. При цьому врятувати вдалося 249 людей, у тому числі 22 дітей.

Задля уникнення нещасних випадків у ДСНС пропонують дотримуватись правил поводження на воді:

  • відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;

 

Теги: Новини України ДСНС статистика Жертви
Джерело: 24 канал
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