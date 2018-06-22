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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

С начала года в Украине обнаружили более 4 тысяч нелегалов

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В Украине обнаружили более 4 тысяч нелегалов
В Украине обнаружили более 4 тысяч нелегалов / kirovograd24.com

В течение первых пяти месяцев 2018 года в Украине выявлены 4 194 нелегальных мигрантов.

Об этом информирует ГМС на запрос " Укринформа".

С января установлены 4 194 нелегальных мигрантов, которые прибыли в Украину. Отмечается, что за весь 2017 год цифра составила вдвое больше – 9 678 человек, в 2016 году – 6 390 человек, 2015 года – 5 111 человек, а в 2014 году – 3 518 человек.

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В ГМС рассказали, что с начала года 305 человек обратились с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. За этот же период такой статус получили 23 человека.

В 2017 году признания беженцем или дополнительной защиты просило 771 лицо, получили такой статус – 95; в 2016 году – 656 обратились, 71 лицо получило; в 2015 году – обратились 1 433 лица, получили 167; 2014 году – 1 173 обращались, 327 получили.

Чаще всего обращались с просьбами о признании беженцами или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, граждане следующих стран: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Армения, Гвинея, Грузия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Конго, Ливия, Нигерия, Пакистан, Палестина, Россия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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