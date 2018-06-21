В США хотят разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах, – NYT

Для того, чтобы разместить 20 тысяч детей-мигрантов, в Пентагоне готовят специальные центры на военных базах. Сейчас обсуждается возможность предоставления помещений на военных объектах в Арканзасе и Техасе.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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На базах также могут быть размещены семьи мигрантов в целом.

"У нас есть беженцы. У нас есть люди, выгнанные из их домов землетрясениями и ураганами. Мы делаем все, что в интересах страны", – заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на запрос журналистов.

Однако он не стал уточнять, будут ли мигранты размещены на военных базах.