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У США хочуть розмістити 20 тисяч дітей-мігрантів на військових базах, – NYT

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У США хочуть розмістити 20 тисяч дітей-мігрантів на військових базах
У США хочуть розмістити 20 тисяч дітей-мігрантів на військових базах / ТСН

Для того, щоб розмістити 20 тисяч дітей-мігрантів, у Пентагоні готують спеціальні центри на військових базах. Зараз обговорюється можливість надання приміщень на військових об'єктах в Арканзасі й Техасі.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

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На базах також можуть бути розміщені сім'ї мігрантів в цілому.

"У нас є біженці. У нас є люди, вигнані з їхніх будинків землетрусами і ураганами. Ми робимо все, що в інтересах країни", – заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс на запит журналістів.

Проте, він не став уточнювати, чи будуть мігранти розміщені на військових базах.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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