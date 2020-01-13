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      С начала года в Украине от пожаров погибло более сотни человек

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      На пожарах погибло 102 человека / strefywiary.pl

      На прошлой неделе на пожарах погибли 47 человек, а с начала года – 102 человека.

      В течение недели с 6 по 12 января сотрудники ГСЧС ликвидировали 895 пожаров. Также спасли 34 человек и 485 зданий, информирует пресс-служба ГСЧС.

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      По данным службы убытки составляют 4 миллиона 492 тысячи гривен. С начала 2020 года пожары унесли жизни уже 102 человек.

      В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС совершено 25 выездов, во время которых обнаружены, изъяты и уничтожены 133 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал ГСЧС Пожар
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