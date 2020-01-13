З початку року в Україні від пожеж загинуло більше сотні людей

Минулого тижня на пожежах загинули 47 людей, а з початку року – 102 людини.

Протягом тижня з 6 по 12 січня співробітники ДСНС ліквідували 895 пожеж. Також врятували 34 людини та 485 будівель, інформує пресслужба ДСНС.

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За даними служби збитки становлять 4 мільйони 492 тисячі гривень. З початку 2020 року пожежі забрали життя вже 102 людей.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 25 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 133 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.