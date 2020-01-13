14:21
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      З початку року в Україні від пожеж загинуло більше сотні людей

      2 Читать новость на русском
      На пожежах загинуло 102 людини / strefywiary.pl

      Минулого тижня на пожежах загинули 47 людей, а з початку року – 102 людини.

      Протягом тижня з 6 по 12 січня співробітники ДСНС ліквідували 895 пожеж. Також врятували 34 людини та 485 будівель, інформує пресслужба ДСНС.

      Читайте також: У центрі Львова пролунав вибух, почалася пожежа: деталі та відео

      За даними служби збитки становлять 4 мільйони 492 тисячі гривень. З початку 2020 року пожежі забрали життя вже 102 людей.

      Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 25 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 133 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.

      Найвідоміші українські щедрівки для дівчат: слова та відео
      сьогодні
      22760
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал ДСНС Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 551
      сьогодні , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 3178
      4 січня , 10:00 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1608
      сьогодні , 07:01 Чому дорожчають сигарети і скільки вони коштуватимуть в новому році
      Ірина Поліщук 5079
      сьогодні , 00:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Ірина Юрковська 11162
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук