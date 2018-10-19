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      С ноября цены на газ вырастут: что об этом говорили эксперты

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      С ноября цены на газ вырастут: что об этом говорили эксперты

      С 1 ноября 2018 цены на газ для простых украинцев вырастут на 23,5%. Этот шаг от правительства ожидали давно, однако долгое время Кабинет министров откладывал это непопулярное решение. Как этот шаг обосновывали эксперты – читайте в материалах 24 канала

      Без подорожания газа Украине не видать финансовой помощи МВФ. Без этой помощи – экономический кризис или дефолт. И то, и это ударит по кошелькам всех украинцев. В свою очередь повышение тарифов на газ в Украине может способствовать развитию экономики и благосостояния каждого.

      До сих пор Украина могла похвастаться наибольшим количеством газа, которое можно купить на среднюю зарплату в Восточной Европе. Наши соседи, которым удалось отойти от социалистического прошлого и успешно реформировать экономику и в которых значительно выше средние заработные платы, за газ платят втрое больше украинцев.

      Цену на газ правительство вынуждено было поднять. По мнению президента Центра глобалистики "Стратегия-XXI" Михаила Гончара, иначе нам грозит финансовая катастрофа.

      Чтобы повышать цены на газ, сначала нужно создать рынок газа.  Не все считают, что существуют экономические основания для повышения цен на голубое топливо. Например, нардеп Оксана Продан считает, что вместо подорожание правительство должно создать условия для работы конкурентного рынка газа.

      Повышение цены на газ в Украине: почему все возможные альтернативы намного хуже. Подорожание цены на газ неизбежно, а все предлагаемые альтернативы намного опаснее, чем повышение тарифов.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Тарифы на газ Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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