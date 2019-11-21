С польско-украинской границы будут ездить поезда в Прагу
Чешская транспортная компания Leo Express запускает регулярные рейсы из Праги в Медику, что на польско-украинской границе.
Польша разрешила частному чешскому железнодорожном оператору запустить такие рейсы с 11 декабря, сообщили в Rynek kolejowy.
Что известно о железнодорожном направлении Медика-Прага
- Разрешение компании выдали на пять лет – до 10 декабря 2024 года.
- По направлению ежедневно будут выполняться 4 рейса.
- На территории Польши поезда смогут останавливаться в 17 пунктах, в частности в Катовице, Кракове, Тарнове, Жешуве и Перемышле.
Что известно о Leo Express?Чешская транспортная компания со штаб-квартирой в Праге. Осуществляет междугородние и международные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.
С 2012 года осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки на междугородних железнодорожных линиях Чехии. Автобусы компании ездят из чешских городов в Краков, Львов, Варшаву, Вену, Мюнхен, Зальцбург, Дрезден и Мукачево.
Сейчас отечественные поезда, направляющиеся в ЕС, переставляют на границе на более узкую колею, поскольку железнодорожные пути в Европе и Украине разной ширины. Единственная колея европейского образца, соединяющая украинский город и ЕС, проложена из Мукачево. В прошлом году поней запустили поезд сообщением Мукачево-Будапешт.