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      С польско-украинской границы будут ездить поезда в Прагу

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      Прагу и Медику соединит поезд / wikipedia.org

      Чешская транспортная компания Leo Express запускает регулярные рейсы из Праги в Медику, что на польско-украинской границе.

      Польша разрешила частному чешскому железнодорожном оператору запустить такие рейсы с 11 декабря, сообщили в Rynek kolejowy.

      Что известно о железнодорожном направлении Медика-Прага

      • Разрешение компании выдали на пять лет – до 10 декабря 2024 года.
      • По направлению ежедневно будут выполняться 4 рейса.
      • На территории Польши поезда смогут останавливаться в 17 пунктах, в частности в Катовице, Кракове, Тарнове, Жешуве и Перемышле.

      Что известно о Leo Express?Чешская транспортная компания со штаб-квартирой в Праге. Осуществляет междугородние и международные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.

      С 2012 года осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки на междугородних железнодорожных линиях Чехии. Автобусы компании ездят из чешских городов в Краков, Львов, Варшаву, Вену, Мюнхен, Зальцбург, Дрезден и Мукачево.

      Сейчас отечественные поезда, направляющиеся в ЕС, переставляют на границе на более узкую колею, поскольку железнодорожные пути в Европе и Украине разной ширины. Единственная колея европейского образца, соединяющая украинский город и ЕС, проложена из Мукачево. В прошлом году поней запустили поезд сообщением Мукачево-Будапешт.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Железная дорога Чехия Путешествия Транспорт Новости Польши
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