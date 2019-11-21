З польсько-українського кордону їздитимуть поїзди до Праги

Чеська транспортна компанія Leo Express запускає регулярні рейси з Праги до Медики, що на польсько-українському кордоні.

Польща дозволила приватному чеському залізничному оператору запустити такі рейси з 11 грудня, повідомили у Rynek kolejowy.

Що відомо про залізничний напрям Медика-Прага

Дозвіл компанії видали на п'ять років – до 10 грудня 2024 року.

За напрямком щодня виконуватимуться 4 рейси.

На території Польщі поїзди зможуть зупинятися в 17 пунктах, зокрема у Катовіце, Кракові, Тарнові, Жешуві та Перемишлі.

Що відомо про Leo Express? Чеська транспортна компанія зі штаб-квартирою в Празі. Здійснює міжміські та міжнародні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення.



З 2012 року здійснює залізничні пасажирські перевезення на міжміських залізничних лініях Чехії. Автобуси компанії їздять з чеських міст до Кракова, Львова, Варшави, Відня, Мюнхена, Зальцбурга, Дрездена та Мукачева.

Наразі вітчизняні потяги, що прямують у ЄС, переставляють на кордоні на вужчі візки, оскільки колії в Європі та Україні – різної ширини. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС, прокладена з Мукачева. Минулого року нею запустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.