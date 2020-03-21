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      С понедельника в Киеве общественный транспорт будет возить только спецработников

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      С 23 марта в Киеве вводят ограничения на передвижение общественным транспортом. Им смогут воспользоваться только спецработники стратегически важных предприятий и отраслей.

      Транспорт столиці перевозитиме виключно тих, хто їде на роботу на підприємства, що забезпечують критичні сфери. Це рятувальники, медики, продавці, аптекарі, працівники ЖКГ. Про це у відеозверненні повідомив мер Києва Віталій Кличко.

      До теми У Києві зупиняють пасажирські перевезення, – Аваков

      Схеми руху цього спецтранспорту опублікують 21 березня.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Виталий Кличко Новости Киева Новости Украины
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