11:28
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Ивано-Франковске с 19 марта не будет ездить общественный транспорт

      - Читати новину українською

      На Прикарпатье ужесточают карантинные меры и отменят все рейсы троллейбусов и маршруток. Однако городские власти Ивано-Франковска разработают спецмаршруты для тех, кто все же вынужден ездить на работу.

      Однако в целом общественный транспорт ради безопасности будет остановлен. О вынужденных мерах безопасности сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем фейсбуке.

      Как в других городах, Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео

      Из-за закрытия транспорта разработают специальные маршруты для перевозок медработников, соцзащиты, а также коммунальщиков. Поскольку в городе продолжаются ремонтные работы дорог, работают больницы и аварийные службы. Планируют, что работники будут ездить в спецсредствах защиты.

      Остановка курсирования маршруток и троллейбусов вызвана в частности и тем, что в городе не выполняют постановления Кабмина: большинство магазинов и развлекательных заведений работают.

      Вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов, подлежащих закрытию, была открыта. Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не выгоняли людей на работу, мы останавливаем весь городской транспорт с завтрашнего дня,
      – отметил Марцинкив.

      Що заборонено в карантин
      Что должно быть закрытым в карантин / Инфографика 24 канала

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Транспорт Новости Ивано-Франковска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:15 Конфликт на Донбассе превратился из международного во внутренний: анализ британских СМИ
      Євгенія Мазур
      сегодня , 10:22 Доллары заканчиваются: кто спасет Украину?
      Сергій Фурса
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 08:50 Информация про коронавирус: "горячие" телефоны и оперативные сервисы
      Анатолій Яворський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук