В Ивано-Франковске с 19 марта не будет ездить общественный транспорт
На Прикарпатье ужесточают карантинные меры и отменят все рейсы троллейбусов и маршруток. Однако городские власти Ивано-Франковска разработают спецмаршруты для тех, кто все же вынужден ездить на работу.
Однако в целом общественный транспорт ради безопасности будет остановлен. О вынужденных мерах безопасности сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем фейсбуке.
Как в других городах, Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео
Из-за закрытия транспорта разработают специальные маршруты для перевозок медработников, соцзащиты, а также коммунальщиков. Поскольку в городе продолжаются ремонтные работы дорог, работают больницы и аварийные службы. Планируют, что работники будут ездить в спецсредствах защиты.
Остановка курсирования маршруток и троллейбусов вызвана в частности и тем, что в городе не выполняют постановления Кабмина: большинство магазинов и развлекательных заведений работают.
Вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов, подлежащих закрытию, была открыта. Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не выгоняли людей на работу, мы останавливаем весь городской транспорт с завтрашнего дня,
– отметил Марцинкив.