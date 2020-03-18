В Ивано-Франковске с 19 марта не будет ездить общественный транспорт

На Прикарпатье ужесточают карантинные меры и отменят все рейсы троллейбусов и маршруток. Однако городские власти Ивано-Франковска разработают спецмаршруты для тех, кто все же вынужден ездить на работу.

Однако в целом общественный транспорт ради безопасности будет остановлен. О вынужденных мерах безопасности сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем фейсбуке.

Как в других городах, Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео

Из-за закрытия транспорта разработают специальные маршруты для перевозок медработников, соцзащиты, а также коммунальщиков. Поскольку в городе продолжаются ремонтные работы дорог, работают больницы и аварийные службы. Планируют, что работники будут ездить в спецсредствах защиты.

Остановка курсирования маршруток и троллейбусов вызвана в частности и тем, что в городе не выполняют постановления Кабмина: большинство магазинов и развлекательных заведений работают.

Вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов, подлежащих закрытию, была открыта. Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не выгоняли людей на работу, мы останавливаем весь городской транспорт с завтрашнего дня,

– отметил Марцинкив.



Что должно быть закрытым в карантин / Инфографика 24 канала