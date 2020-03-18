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      В Івано-Франківську від 19 березня не їздитиме громадський транспорт

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      В Івано-Франківську не курсуватиме громадський транспорт / .firtka.if.ua

      На Прикарпатті посилюють карантинні заходи і скасують усі рейси тролейбусів і маршруток. Натомість міська влада Івано-Франківська розробить спецмаршрути для тих, хто все ж змушений їздити на роботу.

      Однак загалом громадський транспорт заради убезпечення буде зупинений. Про вимушені заходи безпеки повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму фейсбуці.

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      Через закриття транспорту розроблять спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, соцзахисту, а також комунальників. Оскільки в місті тривають ремонтні роботи доріг, працюють лікарні та аварійні служби. Планують, що працівники їздитимуть у спецзасобах захисту.

      Зупинка у курсуванні маршруток і тролейбусів спричинена зокрема і тим, що у місті не виконують постанови Кабміну: більшість магазинів і розважальних закладів працюють.

      Вчора, попри рішення міської ради, ще третина магазинів, що підлягає закриттю, була відкрита. Щоб люди розуміли реальну загрозу і роботодавці не виганяли людей на роботу, ми зупиняємо весь міський транспорт із завтрашнього дня, 
      – зазначив Марцінків.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Транспорт Новини Івано-Франківська
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