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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С понедельника все учебные заведения будут работать в обычном режиме, – Гриневич

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С понедельника все учебные заведения возобновляют учебный процесс, – Гриневич
С понедельника все учебные заведения возобновляют учебный процесс, – Гриневич / slovoidilo.ua

Уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы и вузы – будут работать в обычном режиме.

Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины принял решение возобновить работу учебных заведений и их газоснабжение по всей территории Украины с 5 марта.

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Принимая во внимание решение Кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения,
– говорится в сообщении МОН.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что в письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

"Также обращаем ваше внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", – отметила Лилия Гриневич.

Теги: Новости Украины Газовый конфликт Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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