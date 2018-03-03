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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З понеділка всі заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі, – Гриневич

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З понеділка всі заклади освіти поновлюють навчальний процес, – Гриневич
З понеділка всі заклади освіти поновлюють навчальний процес, – Гриневич / slovoidilo.ua

Вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти – дитячі садки, школи та виші – працюватимуть у звичайному режимі.

Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України прийняв рішення відновити роботу закладів освіти та їх газопостачання по всій території України з 5 березня.

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Беручи до уваги рішення Кризового комітету, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз'яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти,
– йдеться у повідомленні МОН.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що у листі, зокрема, йдеться, що виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

"Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", – зазначила Лілія Гриневич.

Теги: Новини України Газовий конфлікт Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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