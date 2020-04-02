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      С сегодняшнего дня начал действовать безвиз Украины с Эквадором

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      З 2 квітня діє безвіз з Еквадором / lowcostavia.com.ua

      Со 2 апреля вступает в силу соглашение между правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований. И хоть пока туда невозможно выехать из Украины из-за карантинных запретов, после пандемии эта южноамериканская страна станет открытой для украинцев.

      Угода передбачає безвізовий режим між країнами для короткострокових поїздок. Про це повідомляла пресслужба Міністерства закордонних справ.. Ухвалення цього рішення  відбулося ще 24 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

      Детальніше Україна домовилась про безвіз із Колумбією та Еквадором

      Підписував рішення вже ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

      Однак поки українців всеж не пускатимуть до Еквадору: у країні закриті кордони через коронавірус. У країні через масштабне поширення коронавірусу оголошений надзвичайний стан, заборонені масові зібрання та закриті пляжі.  

      В Еквадорі станом на 2 квітня зафіксовано 2 758 випадків коронавірусу, 98 смертей від COVID-19. Це один з найбільших показників у Південній Америці.

      Де розташований Еквадор

      Безвіз
      З якими держави діє безвіз / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Путешествия Коронавирус COVID-19 Безвизовый режим Эквадор Новости политики
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