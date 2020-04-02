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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      З 2 квітня почав діяти безвіз України з Еквадором

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      З 2 квітня діє безвіз з Еквадором / lowcostavia.com.ua

      З 2 квітня набирає чинності угода між урядами України та Еквадору про взаємне скасування візових вимог. І хоч поки туди неможливо виїхати з України через карантинні заборони, опісля пандемії ця південноамериканська країна стане відкритою для українців.

      Угода передбачає безвізовий режим між країнами для короткострокових поїздок. Про це повідомляла пресслужба Міністерства закордонних справ.. Ухвалення цього рішення  відбулося ще 24 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

      Детальніше Україна домовилась про безвіз із Колумбією та Еквадором

      Підписував рішення вже ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

      Однак поки українців всеж не пускатимуть до Еквадору: у країні закриті кордони через коронавірус. У країні через масштабне поширення коронавірусу оголошений надзвичайний стан, заборонені масові зібрання та закриті пляжі.  

      В Еквадорі станом на 2 квітня зафіксовано 2 758 випадків коронавірусу, 98 смертей від COVID-19. Це один з найбільших показників у Південній Америці.

      Де розташований Еквадор

      Безвіз
      З якими держави діє безвіз / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Подорожі Коронавірус COVID-19 Безвізовий режим Еквадор Новини політики
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