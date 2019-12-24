Україна домовилась про безвіз із Колумбією та Еквадором
Між Україною та Колумбією, а також Еквадором запрацює безвізовий режим. Про це 24 грудня домовились уряди трьох країн.
"Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог", – повідомив у телеграм-каналі український прем’єр Олексій Гончарук.
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Українці зможуть подорожувати без віз до Еквадора та Колумбії на 90 днів упродовж 180 днів.
Перелік країн, які українці можуть відвідувати без віз / Інфографіка 24 каналу
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