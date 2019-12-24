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      Україна домовилась про безвіз із Колумбією та Еквадором

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      До Колумбії та Еквадора українці зможуть подорожувати без віз / tcc.com.ua

      Між Україною та Колумбією, а також Еквадором запрацює безвізовий режим. Про це 24 грудня домовились уряди трьох країн.

      "Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог", – повідомив у телеграм-каналі український прем’єр Олексій Гончарук.

      Читайте також: Запрацював безвіз між Україною та Північною Македонією

      Українці зможуть подорожувати без віз до Еквадора та Колумбії на 90 днів упродовж 180 днів.

      безвізовий режим Україна список країн подорожі без віз
      Перелік країн, які українці можуть відвідувати без віз / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Безвізовий режим Подорожі Колумбія Еквадор
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