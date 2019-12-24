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      Украина договорилась о безвизе с Колумбией и Эквадором

      18 Читати новину українською
      В Колумбию и Эквадор украинцы смогут путешествовать без виз / tcc.com.ua

      Между Украиной и Колумбией, а также Эквадором заработает безвизовый режим. Об этом 24 декабря договорились правительства трех стран.

      "Только утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", – сообщил в телеграмм-канале украинский премьер Алексей Гончарук.

      Читайте также: Заработал безвиз между Украиной и Северной Македонией

      Украинцы смогут путешествовать без виз в Эквадор и Колумбию на 90 дней в течение 180 дней.

      безвізовий режим Україна список країн подорожі без віз
      Перечень стран, которые украинцы могут посещать без виз / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Безвизовый режим Эквадор Колумбия Путешествия
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