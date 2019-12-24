Украина договорилась о безвизе с Колумбией и Эквадором

Между Украиной и Колумбией, а также Эквадором заработает безвизовый режим. Об этом 24 декабря договорились правительства трех стран.

"Только утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", – сообщил в телеграмм-канале украинский премьер Алексей Гончарук.

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Украинцы смогут путешествовать без виз в Эквадор и Колумбию на 90 дней в течение 180 дней.



Перечень стран, которые украинцы могут посещать без виз / Инфографика 24 канала