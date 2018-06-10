С Сингапура депортировали двух южнокорейских журналистов: известна причина

Двух южнокорейских журналистов депортировали из Сингапура из-за того, что они ворвались в резиденцию посла КНДР.

Об этом пишет AP.

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Думаю, что в любой стране это плохая идея – врываться в резиденцию к послу. Сингапур не является исключением. Дело закрыто. Журналистов попросили покинуть страну,

– отметил министр внутренних дел страны Касивисванатан Шанмугам.

Отмечается, что в пятницу 8 июня в Сингапуре арестовали двух журналистов – сотрудников Корейской национальной телекомпании.

Национальная телерадиокомпания извинилась за инцидент, в котором принимали участие ее сотрудники, в эфире.