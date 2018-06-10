С Сингапура депортировали двух южнокорейских журналистов: известна причина
Двух южнокорейских журналистов депортировали из Сингапура из-за того, что они ворвались в резиденцию посла КНДР.
Об этом пишет AP.
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Думаю, что в любой стране это плохая идея – врываться в резиденцию к послу. Сингапур не является исключением. Дело закрыто. Журналистов попросили покинуть страну,
– отметил министр внутренних дел страны Касивисванатан Шанмугам.
Отмечается, что в пятницу 8 июня в Сингапуре арестовали двух журналистов – сотрудников Корейской национальной телекомпании.
Национальная телерадиокомпания извинилась за инцидент, в котором принимали участие ее сотрудники, в эфире.
Источник: 24 Канал
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