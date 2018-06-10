З Сінгапуру депортували двох південнокорейських журналістів: відома причина
Двох південнокорейських журналістів депортували з Сінгапуру через те, що вони увірвалися у резиденцію посла КНДР.
Про це пише AP.
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Гадаю, що в будь-якій країні це погана ідея – вриватися у резиденцію до посла. Сінгапур не є винятком. Справу закрито. Журналістів попросили покинути країну,
– зазначив міністр внутрішніх справ країни Касівісванатан Шанмугам.
Зазначається, що у п'ятницю 8 червня у Сінгапурі арештували двох журналістів – співробітників Корейської національної телекомпанії.
Національна телерадіокомпанія вибачилася за інцидент, в якому брали участь її працівники, в ефірі.
Джерело: 24 Канал
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