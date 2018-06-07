Бабченко дав їдку відповідь Путіну на критику щодо свого "вбивства"
Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" прокоментував інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, на якого насправді готувався замах. За словами господаря Кремля, спецоперація українських силовиків була контрпродуктивною, а забезпечення безпеки журналістів є важливішим від спецоперації.
Зазначимо, що Бабченко опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідь Путіну щодо інсценування вбивства.
"Як же чудово в Росії. Виявляється, мені було забезпечено безпеку, я не відчував на собі ніякого тиску, у мене було право на професійну діяльність. Навіть не знаю, чому раптом я біженцем став", – з іронією зазначив Бабченко.
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"Тут я, сидячи зі зламаним життям у бункері під охороною, хотів написати знамените слово, що починається на літеру "Х", і закінчується на літеру "о", але дружина сказала: "Дай мені спокійно пожити, у тебе ще рідня в Росії". Від надміру безпеки, напевно. Ось такою ось буде моя тобі відповідь, Чемберлен. У мене сьогодні дев'ять днів, між іншим. Зі святом", – написав російський журналіст.
Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.
30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.