00:50
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
26°C 11°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Бабченко дав їдку відповідь Путіну на критику щодо свого "вбивства"

2731 Читать новость на русском
Бабченко дав їдку відповідь Путіну на критику щодо свого "вбивства"
Бабченко дав їдку відповідь Путіну на критику щодо свого "вбивства" / Фото з вільних мереж

Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" прокоментував інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, на якого насправді готувався замах. За словами господаря Кремля, спецоперація українських силовиків була контрпродуктивною, а забезпечення безпеки журналістів є важливішим від спецоперації.

Зазначимо, що Бабченко опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідь Путіну щодо інсценування вбивства.

"Як же чудово в Росії. Виявляється, мені було забезпечено безпеку, я не відчував на собі ніякого тиску, у мене було право на професійну діяльність. Навіть не знаю, чому раптом я біженцем став", – з іронією зазначив Бабченко.

Читайте також: Бабченко розповів, як пропаганда Кремля тероризує його дітей

"Тут я, сидячи зі зламаним життям у бункері під охороною, хотів написати знамените слово, що починається на літеру "Х", і закінчується на літеру "о", але дружина сказала: "Дай мені спокійно пожити, у тебе ще рідня в Росії". Від надміру безпеки, напевно. Ось такою ось буде моя тобі відповідь, Чемберлен. У мене сьогодні дев'ять днів, між іншим. Зі святом", – написав російський журналіст.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Володимир Путін
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 7 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
7 червня, 22:01 Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
417
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
7 червня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 4702
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
7 червня, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 405
Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
7 червня, 19:02 Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
Катерина Петренко 2623
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
7 червня, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 611
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук