Бабченко розповів, як пропаганда Кремля тероризує його дітей

Російський журналіст Аркадій Бабченко, смерть якого нещодавно інсценувала СБУ, стверджує, що пропагандисти російського "Первого канала" сконтактувалися з його дітьми з метою випитати адреси та телефон. За його словами, також так звані "журналісти" хотіли зустрітися з його чадами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Так. "Первый канал". Послухайте мене зараз дуже уважно. Якщо ви ще хоч раз зателефонуйте моїм дітям. Якщо ви хоч пальцем влізете в їхнє життя. Якщо ви ще хоч раз спробуєте тероризувати їх, випитати у них їхны адреси, телефони, скажете, що їх розшукує брат, приїхати, призначити зустріч", – підкреслює Бабченко.

За його словами, цим займалися такі "журналісти", як Марина Клінкова та Марія Римська. Також телефонували деякі Ніколай і Олег.

"Рита через вас зараз перебуває у істериці. Якщо ви, бл**і, ще хоч раз зателефонуєте моїм дітям. То вас двох я просто від**ячу в повне м'ясо", - не стримує емоцій журналіст.

Крім того, він оприлюднив номери телефонів, з яких дзвонили.

"Ось два телефони: +7 (985) 472-81-91 і +7 (917) 647-30-23. З них дзвонив якийсь мудак, який назвався Ніколаєм, і третирував моїх дітей", – додав Бабченко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху, яким виявився волонтер Борис Герман. Крім того, стало відомо ім'я імовірного "кілера", який, за словами генпрокурора Юрія Луценка проходитиме у цій справі як свідок.