Бабченко рассказал, как пропаганда Кремля терроризирует его детей

Российский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого недавно инсценировала СБУ, утверждает, что пропагандисты российского "Первого канала" сконтактувались с его детьми с целью выпытать адрес и телефон. По его словам, также так называемые "журналисты" хотели встретиться с его детьми.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу", – подчеркивает Бабченко.

По его словам, этим занимались такие "журналисты", как Марина Клинкова и Мария Римская. Также звонили некие Николай и Олег.

"Рита из-за вас сейчас находится в истерике. Если вы, бл**и, еще хоть раз позвоните моим детям. То вас двоих я просто от**ячу в полное мясо", - не сдерживает эмоций журналист.

Кроме того, он обнародовал номера телефонов, с которых звонили.

"Вот два телефона: +7 (985) 472-81-91 и +7 (917) 647-30-23. С них звонил какой-то мудак, который назвался Николаем, и третировал моих детей", – добавил Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя предполагаемого "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.