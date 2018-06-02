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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Бабченко рассказал, как пропаганда Кремля терроризирует его детей

153 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Соцсети

Российский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого недавно инсценировала СБУ, утверждает, что пропагандисты российского "Первого канала" сконтактувались с его детьми с целью выпытать адрес и телефон. По его словам, также так называемые "журналисты" хотели встретиться с его детьми.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу", – подчеркивает Бабченко.

По его словам, этим занимались такие "журналисты", как Марина Клинкова и Мария Римская. Также звонили некие Николай и Олег.

"Рита из-за вас сейчас находится в истерике. Если вы, бл**и, еще хоть раз позвоните моим детям. То вас двоих я просто от**ячу в полное мясо", - не сдерживает эмоций журналист.

Кроме того, он обнародовал номера телефонов, с которых звонили.

"Вот два телефона: +7 (985) 472-81-91 и +7 (917) 647-30-23. С них звонил какой-то мудак, который назвался Николаем, и третировал моих детей", – добавил Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя предполагаемого "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.

 

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Российская пропаганда "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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