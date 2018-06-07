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Бабченко дал едкий ответ Путину на критику относительно своего "убийства"

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Бабченко дал едкий ответ Путину на критику относительно своего "убийства"
Бабченко дал едкий ответ Путину на критику относительно своего "убийства" / Фото из свободных сетей

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" прокомментировал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, на которого в действительности готовилось покушение. По словам хозяина Кремля, спецоперация украинских силовиков была контрпродуктивной, а обеспечение безопасности журналистов важнее спецоперации.

Отметим, что Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook ответ Путину относительно инсценировки убийства.

"Как же замечательно в России. Оказывается, мне была обеспечена безопасность, я не чувствовал на себе никакого давления, у меня было право на профессиональную деятельность. Даже не знаю, почему вдруг я беженцем стал", – с иронией отметил Бабченко.

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"Здесь я, сидя со сломанной жизнью в бункере под охраной, хотел написать знаменитое слово, которое начинается на букву "Х", и заканчивается на букву "о", но жена сказала: "Дай мне спокойно пожить, у тебя еще родня в России". От избытка безопасности, наверное. Вот таким вот будет мой тебе ответ, Чемберлен. У меня сегодня девять дней, между прочим. С праздником", – написал российский журналист.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко Новости политики
Источник: 24 канал
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