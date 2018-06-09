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С такой "крышей" Демчине не страшны никакие скандалы, – Лещенко

153 Читати новину українською
Павел Демчина
Павел Демчина / elise.com.ua

Мы как общество должны расплачиваться за незаконные действия спецслужбы, ведь таких историй очень много. Как и примеров, когда руководитель департамента "К" Павел Демчина попадает в журналистские расследования то из-за незадекларированной недвижимости, то из-за появления в связанных с ними лиц имений.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Честная политика" нардеп Сергей Лещенко.

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По его словам, в политической иерархии Демчина и его первый заместитель в департаменте "К" Сергей Коваленко входят в группу Кононенко-Грановского.

"С такой" крышей "Демчин не страшны никакие скандалы, имущество непонятного происхождения, нанесенные из-за произвола спецслужбы убытки бизнесменам, наезды на коньячников", – отметил Лещенко.

Лещенко добавил, что через полгода после обнародования журналистами фактов о тайном состоянии президент Порошенко по случаю очередного праздника присвоил Павлу Демчине звание генерал-лейтенанта.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 9 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Коррупция Игорь Кононенко СБУ Сергей Лещенко
Источник: 24 канал
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