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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

З такою "кришею" Демчині не страшні жодні скандали, – Лещенко

51 Читать новость на русском
Павло Демчина
Павло Демчина / elise.com.ua

Ми як суспільство маємо розплачуватися за незаконні дії спецслужби, адже таких історій дуже багато. Як і прикладів, коли керівник департаменту "К" Павло Демчина потрапляє в журналістські розслідування чи то через незадекларовану нерухомість, чи то через появу в пов'язаних із ними осіб маєтків.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Чесна політика" нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, у політичній ієрархії Демчина та його перший заступник в департаменті "К" Сергій Коваленко входять до групи Кононенка-Грановського.

"З такою "кришею" Демчині не страшні жодні скандали, майно незрозумілого походження, нанесені через свавілля спецслужби збитки бізнесменам, наїзди на коньячників", – зазначив Лещенко. 

Лещенко додав, що через півроку після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент Порошенко з нагоди чергового свята надав Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 9 червня 2018

 

Теги: Корупція Новини політики Новини України Гроші Сергій Лещенко СБУ Ігор Кононенко
Джерело: 24 канал
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