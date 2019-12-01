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      С улиц столицы исчезнут брошенные автомобили

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      Киевсовет решил бороться с брошенными автомобилями. Только в столице их насчитали почти тысячу. Чем опасны заброшенные автомобили, что с ними будет теперь и почему их не убирали раньше – читайте дальше.

      Брошенные машины можно увидеть во многих городах Украины. С разбитыми окнами и спущенными шинами – они превращают в свалки, что отнюдь не украшают улицы. Более того, такие машины могут представлять опасность.

      Важно! Полиция Киева начала активно штрафовать водителей-нарушителей: известна причина

      Одна из таких машин стоит под открытым небом возле дома, общественного активиста Игоря Ляшенко.

      Мы видим одну, вторую машину. Они несколько лет уже стоят без хозяйства. Однако они имеют владельцев, они имеют номера, но несколько лет они уже просто хлам,
      – сказал активист.

      Кроме того, что в стареньком автомобиле, может оставаться газовый баллон, в нем могут спрятать и опасное оружие. Как это было летом 2018 года. Тогда в спальном районе Киева прогремел взрыв, когда дети играли возле заброшенной "Волги". В итоге четверо получили ранения. Как выяснилось впоследствии дети в салоне автомобиля нашли коробку с гранатой.

      В машине была взрывчатка, которая и ранила детей

      Автожурналист Евгений Муджири говорит, если же такой автомобиль стоит без нарушений правил дорожного движения, то полиция не имеет оснований его эвакуировать. Поэтому, Киевский городской совет, который ранее не имел полномочий, взялся исправлять ошибку.

      Предлагают убирать только те автомобили, которые действительно мешают жителям дома. И делать это только по их обращению. Машину отправлять на штрафплощадку, если же владельца не найдут, автомобиль или пустят с аукциона или утилизируют, как это делают в Штатах. Однако саму процедуру еще не разработали, на это есть три месяца.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Взрыв Полиция Дети и несовершеннолетние Киеврада Авто
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