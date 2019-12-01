З вулиць столиці зникнуть покинуті автомобілі

Київрада вирішила боротися з покинутими автомобілями. Лише у столиці їх нарахували майже тисячу. Чим небезпечні покинуті авто, що з ними буде тепер та чому їх не прибирали раніше – читайте далі.

Покинуті машини можна побачити у багатьох містах України. З побитими вікнами та спущеними шинами – вони перетворюють на смітники, що аж ніяк не прикрашають вулиці. Ба більше, такі машини можуть становити небезпеку.

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Одна з таких автівок стоїть просто неба біля будинку, громадського активіста Ігоря Ляшенко.

Ми бачимо одну, другу машину. Вони кілька років вже стоять без господарства. Однак вони мають власників, вони мають номери, але кілька років вони вже є мотлохом,

– сказав активіст.

Окрім того, що у старенькому автомобілі, може залишатися газовий балон, у ньому можуть заховати й небезпечну зброю. Як це було влітку 2018. Тоді у спальному районі Києва пролунав вибух, коли діти гралися біля покинутої "Волги". У підсумку четверо зазнали поранення. Як з'ясувалось згодом діти у салоні автомобіля знайшли коробку із гранатою.

У машині була вибухівка, яка і поранила дітей

Автожурналіст Євген Муджирі каже, якщо ж таке авто стоїть без порушень правил дорожнього руху то поліція не має підстав його евакуювати. Тож, Київська міська рада, яка раніше не мала повноважень, взялася виправляти помилку.

Пропонують прибирати лише ті автомобілі, які дійсно заважають мешканцям будинку. І робити це лише за їх зверненням. Машину відправлятимуть на штраф майданчик, якщо ж власника не знайдуть, автомобіль або пустять на аукціоні або ж утилізують, як це роблять у Штатах. Проте саму процедуру ще не розробили, на це мають три місяці.