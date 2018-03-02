С военной части в Виннице исчезли секретные документы о мобилизации

С одной из воинских частей Винницы исчезла секретная документация. По данному факту начало расследование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

Читайте также: Призыв 2018: Порошенко подписал указ об освобождении в запас срочников и дату призыва

Отметим, что в это время в постановлении Винницкого городского суда от 20 февраля говорится, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 УК Украины, по факту потери материального носителя секретной информации.

Говорится о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года № 1т/05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период".

Так, сообщается, что 7 февраля в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.